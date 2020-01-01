Токеномика Terminalius Maximus (BARON) Откройте для себя ключевую информацию о Terminalius Maximus (BARON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terminalius Maximus (BARON) The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows. Официальный сайт: https://baronterminal.com/ Купить BARON сейчас!

Токеномика и анализ цен Terminalius Maximus (BARON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terminalius Maximus (BARON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Общее предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M Оборотное предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Исторический максимум: $ 0,01134729 $ 0,01134729 $ 0,01134729 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Terminalius Maximus (BARON)

Токеномика Terminalius Maximus (BARON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terminalius Maximus (BARON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BARON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BARON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BARON, изучите текущую цену BARON!

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