Токеномика Terminalius Maximus (BARON)
Информация о Terminalius Maximus (BARON)
The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction.
The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.
Токеномика и анализ цен Terminalius Maximus (BARON)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terminalius Maximus (BARON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Terminalius Maximus (BARON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Terminalius Maximus (BARON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BARON, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BARON.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BARON, изучите текущую цену BARON!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.