Сегодняшняя цена TBAG

Текущая цена TBAG (TBAG) сегодня составляет $ 0 с изменением 4.74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TBAG на USD составляет $ 0 за TBAG.

На данный момент TBAG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,772.62, при оборотном предложении 231.34M TBAG. В течение последних 24 часов, TBAG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00596667, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TBAG изменился на -0.12% за последний час и на -17.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TBAG (TBAG)

Рыночная капитализация $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63.86K$ 63.86K $ 63.86K Оборотное предложение 231.34M 231.34M 231.34M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация TBAG составляет $ 14.77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TBAG составляет 231.34M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63.86K.