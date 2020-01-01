Токеномика TASS HUB (TASSHUB) Откройте для себя ключевую информацию о TASS HUB (TASSHUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TASS HUB (TASSHUB) TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Официальный сайт: https://tasshub.com/ Whitepaper: https://www.tasshub.com/whitepaper Купить TASSHUB сейчас!

Токеномика и анализ цен TASS HUB (TASSHUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TASS HUB (TASSHUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,93M $ 5,93M $ 5,93M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,93M $ 5,93M $ 5,93M Исторический максимум: $ 0,00720563 $ 0,00720563 $ 0,00720563 Исторический минимум: $ 0,00296127 $ 0,00296127 $ 0,00296127 Текущая цена: $ 0,00593985 $ 0,00593985 $ 0,00593985 Узнайте больше о цене TASS HUB (TASSHUB)

Токеномика TASS HUB (TASSHUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TASS HUB (TASSHUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TASSHUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TASSHUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TASSHUB, изучите текущую цену TASSHUB!

Прогноз цены TASSHUB Хотите узнать, куда может двигаться TASSHUB? Наша страница прогноза цены TASSHUB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TASSHUB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!