Сегодняшняя цена TAIX

Текущая цена TAIX (TAIX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAIX на USD составляет $ 0 за TAIX.

На данный момент TAIX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20,083, при оборотном предложении 10.00B TAIX. В течение последних 24 часов, TAIX торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TAIX изменился на -- за последний час и на -89.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TAIX (TAIX)

Рыночная капитализация $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Оборотное предложение 10.00B 10.00B 10.00B Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация TAIX составляет $ 20.08K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TAIX составляет 10.00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20.08K.