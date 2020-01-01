Токеномика Synatra Staked USDC (YUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Synatra Staked USDC (YUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synatra Staked USDC (YUSD) Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Официальный сайт: https://synatra.xyz Whitepaper: https://docs.synatra.xyz Купить YUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Synatra Staked USDC (YUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synatra Staked USDC (YUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M Общее предложение: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M Оборотное предложение: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M Исторический максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Исторический минимум: $ 1,06 $ 1,06 $ 1,06 Текущая цена: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Узнайте больше о цене Synatra Staked USDC (YUSD)

Токеномика Synatra Staked USDC (YUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synatra Staked USDC (YUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUSD, изучите текущую цену YUSD!

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