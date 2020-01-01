Токеномика Swell Ethereum (SWETH) Откройте для себя ключевую информацию о Swell Ethereum (SWETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Swell Ethereum (SWETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swell Ethereum (SWETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 329,38M $ 329,38M $ 329,38M Общее предложение: $ 121,33K $ 121,33K $ 121,33K Оборотное предложение: $ 121,32K $ 121,32K $ 121,32K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 329,39M $ 329,39M $ 329,39M Исторический максимум: $ 4 395,57 $ 4 395,57 $ 4 395,57 Исторический минимум: $ 1 516,13 $ 1 516,13 $ 1 516,13 Текущая цена: $ 2 712,31 $ 2 712,31 $ 2 712,31 Узнайте больше о цене Swell Ethereum (SWETH)

Токеномика Swell Ethereum (SWETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swell Ethereum (SWETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWETH, изучите текущую цену SWETH!

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