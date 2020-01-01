Токеномика Super OETH (SUPEROETH) Откройте для себя ключевую информацию о Super OETH (SUPEROETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Super OETH (SUPEROETH) Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Официальный сайт: https://www.originprotocol.com/super-oeth Купить SUPEROETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Super OETH (SUPEROETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super OETH (SUPEROETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 551,85M $ 551,85M $ 551,85M Общее предложение: $ 222,44K $ 222,44K $ 222,44K Оборотное предложение: $ 222,44K $ 222,44K $ 222,44K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 551,85M $ 551,85M $ 551,85M Исторический максимум: $ 4 099,87 $ 4 099,87 $ 4 099,87 Исторический минимум: $ 1 312,97 $ 1 312,97 $ 1 312,97 Текущая цена: $ 2 480,89 $ 2 480,89 $ 2 480,89 Узнайте больше о цене Super OETH (SUPEROETH)

Токеномика Super OETH (SUPEROETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Super OETH (SUPEROETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUPEROETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUPEROETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPEROETH, изучите текущую цену SUPEROETH!

Прогноз цены SUPEROETH Хотите узнать, куда может двигаться SUPEROETH? Наша страница прогноза цены SUPEROETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SUPEROETH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!