Какова текущая цена SUGAR BUSH?

SUGAR BUSH (SUGAR) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет SUGAR BUSH в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Cardano Ecosystem, SUGAR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SUGAR?

За последние 24 часа объем торгов SUGAR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов SUGAR BUSH в обращении?

Сегодня в обращении находится 954920000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SUGAR?

В настоящее время SUGAR BUSH занимает рейтинг №9860 с рыночной капитализацией ₽891393.63273572304000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика SUGAR BUSH за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как SUGAR BUSH соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Cardano Ecosystem SUGAR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.