Токеномика Streamr XDATA (XDATA) Откройте для себя ключевую информацию о Streamr XDATA (XDATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Streamr XDATA (XDATA) Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network. Официальный сайт: https://streamr.network/ Купить XDATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Streamr XDATA (XDATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Streamr XDATA (XDATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,34M $ 11,34M $ 11,34M Общее предложение: $ 987,15M $ 987,15M $ 987,15M Оборотное предложение: $ 697,15M $ 697,15M $ 697,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M Исторический максимум: $ 0,454557 $ 0,454557 $ 0,454557 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01625219 $ 0,01625219 $ 0,01625219 Узнайте больше о цене Streamr XDATA (XDATA)

Токеномика Streamr XDATA (XDATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Streamr XDATA (XDATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XDATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XDATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDATA, изучите текущую цену XDATA!

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