Токеномика Streamr XDATA (XDATA)

Токеномика Streamr XDATA (XDATA)

Откройте для себя ключевую информацию о Streamr XDATA (XDATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

Официальный сайт:
https://streamr.network/

Токеномика и анализ цен Streamr XDATA (XDATA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Streamr XDATA (XDATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,34M
$ 11,34M$ 11,34M
Общее предложение:
$ 987,15M
$ 987,15M$ 987,15M
Оборотное предложение:
$ 697,15M
$ 697,15M$ 697,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,05M
$ 16,05M$ 16,05M
Исторический максимум:
$ 0,454557
$ 0,454557$ 0,454557
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,01625219
$ 0,01625219$ 0,01625219

Токеномика Streamr XDATA (XDATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Streamr XDATA (XDATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XDATA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XDATA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDATA, изучите текущую цену XDATA!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.