Какова сегодняшняя цена StreamerCoin (STREAMER)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.10%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов STREAMER находится в обращении?

Обращающееся предложение STREAMER составляет 999700919.579858, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют StreamerCoin?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей STREAMER. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация StreamerCoin?

Рыночная капитализация составляет ₽1640243.2924404912000, что ставит StreamerCoin на 8576-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется STREAMER?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение StreamerCoin?

Недавнее изменение цены на -1.10% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.