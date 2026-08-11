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Текущая цена Staked USD Coin сегодня составляет 0,995259 USD. Рыночная капитализация SUSD составляет 5 085 585 USD. Отслеживайте обновления цен SUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Staked USD Coin сегодня составляет 0,995259 USD. Рыночная капитализация SUSD составляет 5 085 585 USD. Отслеживайте обновления цен SUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Staked USD Coin (SUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 SUSD в USD:

$1,004
$1,004$1,004
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Staked USD Coin (SUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:23:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Staked USD Coin

Текущая цена Staked USD Coin (SUSD) сегодня составляет $ 0,995259 с изменением 1,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSD на USD составляет $ 0,995259 за SUSD.

На данный момент Staked USD Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 085 585, при оборотном предложении 8,61M SUSD. В течение последних 24 часов, SUSD торговался в диапазоне от $ 0,974711 (минимум) до $ 1,017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,55, тогда как исторический минимум составил $ 0,106663.

В краткосрочной перспективе SUSD изменился на -0,86% за последний час и на -0,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,28K.

Рыночная информация Staked USD Coin (SUSD)

$ 5,09M
$ 5,09M$ 5,09M

$ 2,28K
$ 2,28K$ 2,28K

$ 5,10M
$ 5,10M$ 5,10M

8,61M
8,61M 8,61M

8 611 582,634797301
8 611 582,634797301 8 611 582,634797301

Текущая рыночная капитализация Staked USD Coin составляет $ 5,09M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,28K. Циркулируещее обращение SUSD составляет 8,61M, а общее предложение – 8611582.634797301. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,10M.

История цен Staked USD Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,974711
$ 0,974711$ 0,974711
Мин 24Ч
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Макс 24Ч

$ 0,974711
$ 0,974711$ 0,974711

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,55
$ 1,55$ 1,55

$ 0,106663
$ 0,106663$ 0,106663

-0,86%

+1,23%

-0,44%

-0,44%

История цен Staked USD Coin (SUSD) в USD

За сегодня изменение цены Staked USD Coin на USD составило $ +0,01213497.
За последние 30 дней изменение цены Staked USD Coin на USD составило $ -0,3343994600.
За последние 60 дней изменение цены Staked USD Coin на USD составило $ -0,1079450944.
За последние 90 дней изменение цены Staked USD Coin на USD составило $ +0,0000064977629521.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01213497+1,23%
30 дней$ -0,3343994600-33,59%
60 дней$ -0,1079450944-10,84%
90 дней$ +0,0000064977629521+0,00%

Прогноз цены Staked USD Coin

Прогноз цены Staked USD Coin (SUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Staked USD Coin (SUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Staked USD Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Staked USD Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Staked USD Coin».

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О Staked USD Coin

Какова текущая цена Staked USD Coin в реальном времени?

Staked USD Coin оценивается в ₽74.4636636861301296000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 1.23%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок SUSD?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽72.9262956629094384000 и ₽76.0902900338448000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Staked USD Coin в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #-- место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽380495218.9201284240000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 8611582.634797301 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Staked USD Coin?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:23:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Staked USD Coin (SUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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