Сегодняшняя цена Staked USD Coin

Текущая цена Staked USD Coin (SUSD) сегодня составляет $ 0,995259 с изменением 1,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSD на USD составляет $ 0,995259 за SUSD.

На данный момент Staked USD Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 085 585, при оборотном предложении 8,61M SUSD. В течение последних 24 часов, SUSD торговался в диапазоне от $ 0,974711 (минимум) до $ 1,017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,55, тогда как исторический минимум составил $ 0,106663.

В краткосрочной перспективе SUSD изменился на -0,86% за последний час и на -0,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,28K.

Рыночная информация Staked USD Coin (SUSD)

Рыночная капитализация $ 5,09M$ 5,09M $ 5,09M Объем (24Ч) $ 2,28K$ 2,28K $ 2,28K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,10M$ 5,10M $ 5,10M Оборотное предложение 8,61M 8,61M 8,61M Общее предложение 8 611 582,634797301 8 611 582,634797301 8 611 582,634797301

Текущая рыночная капитализация Staked USD Coin составляет $ 5,09M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,28K. Циркулируещее обращение SUSD составляет 8,61M, а общее предложение – 8611582.634797301. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,10M.