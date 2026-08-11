Сегодняшняя цена SpookySwap

Текущая цена SpookySwap (BOO) сегодня составляет $ 0,00595362 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOO на USD составляет $ 0,00595362 за BOO.

На данный момент SpookySwap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43 219, при оборотном предложении 7,26M BOO. В течение последних 24 часов, BOO торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,291543, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOO изменился на -- за последний час и на +9,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SpookySwap (BOO)

Рыночная капитализация $ 43,22K$ 43,22K $ 43,22K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43,22K$ 43,22K $ 43,22K Оборотное предложение 7,26M 7,26M 7,26M Общее предложение 7 259 209,704704001 7 259 209,704704001 7 259 209,704704001

Текущая рыночная капитализация SpookySwap составляет $ 43,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOO составляет 7,26M, а общее предложение – 7259209.704704001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,22K.