Токеномика Spheroid Universe (SPH) Откройте для себя ключевую информацию о Spheroid Universe (SPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spheroid Universe (SPH) Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Официальный сайт: https://www.spheroiduniverse.io/ Купить SPH сейчас!

Токеномика и анализ цен Spheroid Universe (SPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spheroid Universe (SPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Общее предложение: $ 2,64B $ 2,64B $ 2,64B Оборотное предложение: $ 2,64B $ 2,64B $ 2,64B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Исторический максимум: $ 0,53551 $ 0,53551 $ 0,53551 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00073916 $ 0,00073916 $ 0,00073916 Узнайте больше о цене Spheroid Universe (SPH)

Токеномика Spheroid Universe (SPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spheroid Universe (SPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPH, изучите текущую цену SPH!

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