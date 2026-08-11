Сегодняшняя цена Sparklife

Текущая цена Sparklife (SPS) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPS на USD составляет $ 0 за SPS.

На данный момент Sparklife занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,822, при оборотном предложении 8.11B SPS. В течение последних 24 часов, SPS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPS изменился на +0.00% за последний час и на -13.70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Sparklife (SPS)

Рыночная капитализация $ 22.82K$ 22.82K $ 22.82K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Оборотное предложение 8.11B 8.11B 8.11B Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Sparklife составляет $ 22.82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPS составляет 8.11B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28.13K.