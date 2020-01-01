Токеномика Solarcoin (SLR) Откройте для себя ключевую информацию о Solarcoin (SLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solarcoin (SLR) Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity.

The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy.

The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation. Официальный сайт: http://solarcoin.org/ Купить SLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Solarcoin (SLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solarcoin (SLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Общее предложение: $ 98,10B $ 98,10B $ 98,10B Оборотное предложение: $ 64,81M $ 64,81M $ 64,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,95B $ 1,95B $ 1,95B Исторический максимум: $ 2,88 $ 2,88 $ 2,88 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01986238 $ 0,01986238 $ 0,01986238 Узнайте больше о цене Solarcoin (SLR)

Токеномика Solarcoin (SLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solarcoin (SLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLR, изучите текущую цену SLR!

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