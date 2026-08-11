Сегодняшняя цена Solana Swap

Текущая цена Solana Swap (SOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOS на USD составляет $ 0 за SOS.

На данный момент Solana Swap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 159 988, при оборотном предложении 1,00B SOS. В течение последних 24 часов, SOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5,69, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOS изменился на +0,62% за последний час и на +12,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Solana Swap (SOS)

Рыночная капитализация $ 159,99K$ 159,99K $ 159,99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 159,99K$ 159,99K $ 159,99K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Solana Swap составляет $ 159,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 159,99K.