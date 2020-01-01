Токеномика SKI MASK CAT (SKICAT) Откройте для себя ключевую информацию о SKI MASK CAT (SKICAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Официальный сайт: https://www.skicat.org/ Купить SKICAT сейчас!

Токеномика и анализ цен SKI MASK CAT (SKICAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SKI MASK CAT (SKICAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 809,63K $ 809,63K $ 809,63K Общее предложение: $ 990,15M $ 990,15M $ 990,15M Оборотное предложение: $ 990,15M $ 990,15M $ 990,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 809,63K $ 809,63K $ 809,63K Исторический максимум: $ 0,051635 $ 0,051635 $ 0,051635 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00081754 $ 0,00081754 $ 0,00081754 Узнайте больше о цене SKI MASK CAT (SKICAT)

Токеномика SKI MASK CAT (SKICAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SKI MASK CAT (SKICAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKICAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKICAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKICAT, изучите текущую цену SKICAT!

Прогноз цены SKICAT Хотите узнать, куда может двигаться SKICAT? Наша страница прогноза цены SKICAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SKICAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!