Токеномика Shiva Inu (SHIV) Откройте для себя ключевую информацию о Shiva Inu (SHIV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shiva Inu (SHIV) Not SHIBA INU but the reversed one the darker and cooler version. SHIVA INU Step into a world where power shifts and dominance reigns as Shiva takes control of the city. Explore our website and follow the captivating road map that leads to an epic showdown, where the fate of the city hangs in the balance. Brace yourself for an exhilarating journey of suspense, intrigue, and a battle for ultimate supremacy. Shiva inu, where we delve into the captivating story of Shiva’s takeover of the city and the thrilling journey that awaits. Join us as we embark on a road map filled with twists, turns, and the ultimate battle for supremacy. Официальный сайт: https://Shivtoken.com Купить SHIV сейчас!

Токеномика и анализ цен Shiva Inu (SHIV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiva Inu (SHIV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 638,65K $ 638,65K $ 638,65K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000006343 $ 0,000000006343 $ 0,000000006343 Узнайте больше о цене Shiva Inu (SHIV)

Токеномика Shiva Inu (SHIV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shiva Inu (SHIV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIV, изучите текущую цену SHIV!

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