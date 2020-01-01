Токеномика Shikoku Inu (SHIKO) Откройте для себя ключевую информацию о Shikoku Inu (SHIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shikoku Inu (SHIKO) SHIKO is a 100% community-driven decentralized utility token. It first introduced an automated liquidity system that facilitates swaps and rewards its holders on every transaction. Next, our SHIKO ecosystem will aim to better the crypto world and increase trading efficiency. Официальный сайт: https://shikoku.exchange/ Купить SHIKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Shikoku Inu (SHIKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shikoku Inu (SHIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,96K $ 204,96K $ 204,96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000000000205 $ 0,00000000000205 $ 0,00000000000205 Узнайте больше о цене Shikoku Inu (SHIKO)

Токеномика Shikoku Inu (SHIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shikoku Inu (SHIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIKO, изучите текущую цену SHIKO!

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