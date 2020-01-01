Токеномика Shardus (ULT)

Токеномика Shardus (ULT)

Откройте для себя ключевую информацию о Shardus (ULT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shardus (ULT)

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

Официальный сайт:
https://shardus.com/

Токеномика и анализ цен Shardus (ULT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shardus (ULT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,40M
$ 27,40M$ 27,40M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 439,56M
$ 439,56M$ 439,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,34M
$ 62,34M$ 62,34M
Исторический максимум:
$ 2,19
$ 2,19$ 2,19
Исторический минимум:
$ 0,02304276
$ 0,02304276$ 0,02304276
Текущая цена:
$ 0,062342
$ 0,062342$ 0,062342

Токеномика Shardus (ULT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shardus (ULT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ULT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ULT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULT, изучите текущую цену ULT!

Прогноз цены ULT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.