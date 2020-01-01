Токеномика Shardus (ULT) Откройте для себя ключевую информацию о Shardus (ULT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shardus (ULT) Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks. Официальный сайт: https://shardus.com/ Купить ULT сейчас!

Токеномика и анализ цен Shardus (ULT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shardus (ULT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,40M $ 27,40M $ 27,40M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 439,56M $ 439,56M $ 439,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,34M $ 62,34M $ 62,34M Исторический максимум: $ 2,19 $ 2,19 $ 2,19 Исторический минимум: $ 0,02304276 $ 0,02304276 $ 0,02304276 Текущая цена: $ 0,062342 $ 0,062342 $ 0,062342 Узнайте больше о цене Shardus (ULT)

Токеномика Shardus (ULT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shardus (ULT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ULT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ULT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULT, изучите текущую цену ULT!

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