Цена Scalia Infrastructure (SCALE)
Текущая цена Scalia Infrastructure (SCALE) сегодня составляет 0.00256588 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 248.86K USD. Цена SCALE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Scalia Infrastructure:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 399.36 USD
- Изменение цены Scalia Infrastructure в течение дня составляет +0.55%
- Оборотное предложение составляет 97.02M USD
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За сегодня изменение цены Scalia Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Scalia Infrastructure на USD составило $ -0.0008938799.
За последние 60 дней изменение цены Scalia Infrastructure на USD составило $ -0.0012389133.
За последние 90 дней изменение цены Scalia Infrastructure на USD составило $ -0.00188467529034209.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.55%
|30 дней
|$ -0.0008938799
|-34.83%
|60 дней
|$ -0.0012389133
|-48.28%
|90 дней
|$ -0.00188467529034209
|-42.34%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Scalia Infrastructure: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.67%
+0.55%
-11.40%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
About Scalia Scalia Infrastructure is a pioneering platform that aggregates and scales Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) resources. Our platform aims to democratize access to decentralized infrastructure resources, enabling individuals, enterprises, and organizations to leverage decentralized technologies with ease. Dive into the world of NFTs, where ownership meets innovation. Join us in redefining the concept of ownership and creativity in the digital realm. Scale for Global Impact Scalia employs advanced technologies and optimization strategies to scale DePIN resources efficiently, ensuring the network can meet the evolving needs of stakeholders. Aggregate DePIN Resources Scalia establishes a comprehensive network of diverse DePIN categories, including storage nodes, computing resources, and wireless communication nodes, IoTs. Facilitate Accessibility Scalia delivers user-friendly interfaces and tools to lower the technical barriers associated with utilizing decentralized infrastructure.
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￡0.0020270452
|1 SCALE к EUR
€0.0024632448
|1 SCALE к USD
$0.00256588
|1 SCALE к MYR
RM0.0114951424
|1 SCALE к TRY
₺0.0902419996
|1 SCALE к JPY
¥0.403356336
|1 SCALE к RUB
₽0.2565110236
|1 SCALE к INR
₹0.2191774696
|1 SCALE к IDR
Rp41.3851554964
|1 SCALE к PHP
₱0.1505145208
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￡E.0.1305519744
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R$0.0172683724
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C$0.0036692084
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