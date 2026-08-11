Сегодняшняя цена Ryotaro

Текущая цена Ryotaro (TARO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TARO на USD составляет $ 0 за TARO.

На данный момент Ryotaro занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43,603, при оборотном предложении 999.94M TARO. В течение последних 24 часов, TARO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00143188, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TARO изменился на -0.06% за последний час и на -35.24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ryotaro (TARO)

Рыночная капитализация $ 43.60K$ 43.60K $ 43.60K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43.60K$ 43.60K $ 43.60K Оборотное предложение 999.94M 999.94M 999.94M Общее предложение 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049

Текущая рыночная капитализация Ryotaro составляет $ 43.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TARO составляет 999.94M, а общее предложение – 999935637.3831049. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43.60K.