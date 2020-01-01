Токеномика Rubidium (RBD) Откройте для себя ключевую информацию о Rubidium (RBD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rubidium (RBD) Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era. Официальный сайт: https://wegochain.io/ Купить RBD сейчас!

Токеномика и анализ цен Rubidium (RBD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubidium (RBD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 723,53K $ 723,53K $ 723,53K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 46,52M $ 46,52M $ 46,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,55M $ 15,55M $ 15,55M Исторический максимум: $ 0,068062 $ 0,068062 $ 0,068062 Исторический минимум: $ 0,00354582 $ 0,00354582 $ 0,00354582 Текущая цена: $ 0,01854212 $ 0,01854212 $ 0,01854212 Узнайте больше о цене Rubidium (RBD)

Токеномика Rubidium (RBD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rubidium (RBD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBD, изучите текущую цену RBD!

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