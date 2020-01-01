Токеномика Rings scBTC (SCBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Rings scBTC (SCBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rings scBTC (SCBTC) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Официальный сайт: https://rings.money/ Купить SCBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Rings scBTC (SCBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rings scBTC (SCBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68.15M $ 68.15M $ 68.15M Общее предложение: $ 636.29 $ 636.29 $ 636.29 Оборотное предложение: $ 636.29 $ 636.29 $ 636.29 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68.15M $ 68.15M $ 68.15M Исторический максимум: $ 112,015 $ 112,015 $ 112,015 Исторический минимум: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Текущая цена: $ 107,098 $ 107,098 $ 107,098 Узнайте больше о цене Rings scBTC (SCBTC)

Токеномика Rings scBTC (SCBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rings scBTC (SCBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCBTC, изучите текущую цену SCBTC!

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