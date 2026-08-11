Сегодняшняя цена Rigby

Текущая цена Rigby (RIGBY) сегодня составляет $ 0 с изменением 16.97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIGBY на USD составляет $ 0 за RIGBY.

На данный момент Rigby занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21,111, при оборотном предложении 999.81M RIGBY. В течение последних 24 часов, RIGBY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RIGBY изменился на +0.17% за последний час и на -19.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Rigby (RIGBY)

Рыночная капитализация $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Оборотное предложение 999.81M 999.81M 999.81M Общее предложение 999,810,840.016461 999,810,840.016461 999,810,840.016461

Текущая рыночная капитализация Rigby составляет $ 21.11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIGBY составляет 999.81M, а общее предложение – 999810840.016461. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21.11K.