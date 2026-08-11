Какова сегодняшняя цена Reploy (RAI)?

Текущая цена составляет ₽0.733746884327577120000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов RAI находится в обращении?

Обращающееся предложение RAI составляет 10000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Reploy?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей RAI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Reploy?

Рыночная капитализация составляет ₽7337431.4322145760000, что ставит Reploy на 5811-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется RAI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Reploy?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Made in USA и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.