Что такое RefundYourSOL (RYS)

The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana. Refund your SOL fees with us. 💸 Additional benefits for holders: - 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens) - 50% bonus on all eligible fee refunds Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

50% bonus on all eligible fee refunds Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

Источник RefundYourSOL (RYS) Официальный веб-сайт

Токеномика RefundYourSOL (RYS)

Понимание токеномики RefundYourSOL (RYS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RYS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RefundYourSOL (RYS) Сколько стоит RefundYourSOL (RYS) на сегодня? Актуальная цена RYS в USD – 0,00109125 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RYS в USD? $ 0,00109125 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RYS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RefundYourSOL? Рыночная капитализация RYS составляет $ 1,06M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RYS? Циркулирующее предложение RYS составляет 970,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RYS? RYS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00336875 USD . Какова была минимальная цена RYS за все время (ATL)? RYS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RYS? Объем торгов за последние 24 часа для RYS составляет -- USD . Вырастет ли RYS в цене в этом году? RYS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RYS для более подробного анализа.

