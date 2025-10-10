Токеномика RefundYourSOL (RYS) Откройте для себя ключевую информацию о RefundYourSOL (RYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен RefundYourSOL (RYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RefundYourSOL (RYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Общее предложение: $ 970,73M $ 970,73M $ 970,73M Оборотное предложение: $ 970,73M $ 970,73M $ 970,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Исторический максимум: $ 0,00336875 $ 0,00336875 $ 0,00336875 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00151899 $ 0,00151899 $ 0,00151899 Узнайте больше о цене RefundYourSOL (RYS) Купить RYS сейчас!

Информация о RefundYourSOL (RYS) The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana. Refund your SOL fees with us. 💸 Additional benefits for holders: - 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens) - 50% bonus on all eligible fee refunds Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding! The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana. Refund your SOL fees with us. 💸 Additional benefits for holders: 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens)

50% bonus on all eligible fee refunds Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding! Официальный сайт: https://refundyoursol.com/

Токеномика RefundYourSOL (RYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RefundYourSOL (RYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RYS, изучите текущую цену RYS!

