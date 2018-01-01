Токеномика QuiverX (QRX) Откройте для себя ключевую информацию о QuiverX (QRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QuiverX (QRX) QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses. Официальный сайт: https://quiverx.xyz/ Купить QRX сейчас!

Токеномика и анализ цен QuiverX (QRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QuiverX (QRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 438,93K $ 438,93K $ 438,93K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 91,10M $ 91,10M $ 91,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 481,82K $ 481,82K $ 481,82K Исторический максимум: $ 0,153579 $ 0,153579 $ 0,153579 Исторический минимум: $ 0,00140234 $ 0,00140234 $ 0,00140234 Текущая цена: $ 0,00481823 $ 0,00481823 $ 0,00481823 Узнайте больше о цене QuiverX (QRX)

Токеномика QuiverX (QRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QuiverX (QRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QRX, изучите текущую цену QRX!

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