Токеномика QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Откройте для себя ключевую информацию о QUBI Tokenized RWA ($QBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Официальный сайт: https://qubidao.com/ Whitepaper: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Купить $QBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUBI Tokenized RWA ($QBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169,41K $ 169,41K $ 169,41K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169,41K $ 169,41K $ 169,41K Исторический максимум: $ 0,00136394 $ 0,00136394 $ 0,00136394 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017016 $ 0,00017016 $ 0,00017016 Узнайте больше о цене QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Токеномика QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QUBI Tokenized RWA ($QBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $QBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $QBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $QBIT, изучите текущую цену $QBIT!

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