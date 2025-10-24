Что такое Qoryn (QOR)

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers. You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand. Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Qoryn (QOR) Сколько стоит Qoryn (QOR) на сегодня? Актуальная цена QOR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена QOR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена QOR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Qoryn? Рыночная капитализация QOR составляет $ 6,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение QOR? Циркулирующее предложение QOR составляет 999,54M USD . Какова была максимальная цена (ATH) QOR? QOR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена QOR за все время (ATL)? QOR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов QOR? Объем торгов за последние 24 часа для QOR составляет -- USD . Вырастет ли QOR в цене в этом году? QOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QOR для более подробного анализа.

