Токеномика PureFi (UFI) Откройте для себя ключевую информацию о PureFi (UFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PureFi (UFI) PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Официальный сайт: https://purefi.io/ Купить UFI сейчас!

Токеномика и анализ цен PureFi (UFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PureFi (UFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 740,28K $ 740,28K $ 740,28K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 93,47M $ 93,47M $ 93,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 792,03K $ 792,03K $ 792,03K Исторический максимум: $ 0,575568 $ 0,575568 $ 0,575568 Исторический минимум: $ 0,0047209 $ 0,0047209 $ 0,0047209 Текущая цена: $ 0,0079203 $ 0,0079203 $ 0,0079203 Узнайте больше о цене PureFi (UFI)

Токеномика PureFi (UFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PureFi (UFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFI, изучите текущую цену UFI!

Прогноз цены UFI Хотите узнать, куда может двигаться UFI? Наша страница прогноза цены UFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UFI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!