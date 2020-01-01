Токеномика PureFi (UFI)

Токеномика PureFi (UFI)

Откройте для себя ключевую информацию о PureFi (UFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi

PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

Официальный сайт:
https://purefi.io/

Токеномика и анализ цен PureFi (UFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PureFi (UFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 740,28K
$ 740,28K$ 740,28K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 93,47M
$ 93,47M$ 93,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 792,03K
$ 792,03K$ 792,03K
Исторический максимум:
$ 0,575568
$ 0,575568$ 0,575568
Исторический минимум:
$ 0,0047209
$ 0,0047209$ 0,0047209
Текущая цена:
$ 0,0079203
$ 0,0079203$ 0,0079203

Токеномика PureFi (UFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PureFi (UFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFI, изучите текущую цену UFI!

Прогноз цены UFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.