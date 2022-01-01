Токеномика PunkCity (PUNK) Откройте для себя ключевую информацию о PunkCity (PUNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PunkCity (PUNK) What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Официальный сайт: https://tonpunks.org/ Whitepaper: https://t.me/TONPunksENG/144 Купить PUNK сейчас!

Токеномика и анализ цен PunkCity (PUNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PunkCity (PUNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 49,79M $ 49,79M $ 49,79M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Исторический максимум: $ 4,48 $ 4,48 $ 4,48 Исторический минимум: $ 0,075385 $ 0,075385 $ 0,075385 Текущая цена: $ 0,085181 $ 0,085181 $ 0,085181 Узнайте больше о цене PunkCity (PUNK)

Токеномика PunkCity (PUNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PunkCity (PUNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNK, изучите текущую цену PUNK!

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