Что такое Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs. The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Private Aviation Finance Token (CINO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Private Aviation Finance Token (USD)

Сколько будет стоить Private Aviation Finance Token (CINO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Private Aviation Finance Token (CINO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Private Aviation Finance Token.

Проверьте прогноз цены Private Aviation Finance Token!

CINO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Private Aviation Finance Token (CINO)

Понимание токеномики Private Aviation Finance Token (CINO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CINO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Private Aviation Finance Token (CINO) Сколько стоит Private Aviation Finance Token (CINO) на сегодня? Актуальная цена CINO в USD – 0,0195026 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CINO в USD? $ 0,0195026 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CINO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Private Aviation Finance Token? Рыночная капитализация CINO составляет $ 12,87M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CINO? Циркулирующее предложение CINO составляет 659,81M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CINO? CINO достиг максимальной цены (ATH) в 0,053481 USD . Какова была минимальная цена CINO за все время (ATL)? CINO достиг минимальной цены (ATL) в 0,0180294 USD . Каков объем торгов CINO? Объем торгов за последние 24 часа для CINO составляет -- USD . Вырастет ли CINO в цене в этом году? CINO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CINO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Private Aviation Finance Token (CINO)