Текущая цена Private Aviation Finance Token сегодня составляет 0,0195026 USD. Следите за обновлениями цены CINO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CINO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Private Aviation Finance Token сегодня составляет 0,0195026 USD. Следите за обновлениями цены CINO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CINO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CINO

Информация о цене CINO

Официальный сайт CINO

Токеномика CINO

Прогноз цен CINO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Private Aviation Finance Token

Цена Private Aviation Finance Token (CINO)

Не в листинге

Текущая цена 1 CINO в USD:

$0,0195026
$0,0195026$0,0195026
+3,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Private Aviation Finance Token (CINO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:44 (UTC+8)

Информация о ценах Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0180294
$ 0,0180294$ 0,0180294
Мин 24Ч
$ 0,01956853
$ 0,01956853$ 0,01956853
Макс 24Ч

$ 0,0180294
$ 0,0180294$ 0,0180294

$ 0,01956853
$ 0,01956853$ 0,01956853

$ 0,053481
$ 0,053481$ 0,053481

$ 0,0180294
$ 0,0180294$ 0,0180294

+1,07%

+3,86%

-8,41%

-8,41%

Текущая цена Private Aviation Finance Token (CINO) составляет $0,0195026. За последние 24 часа CINO торговался в диапазоне от $ 0,0180294 до $ 0,01956853, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CINO за все время составляет $ 0,053481, а минимальная – $ 0,0180294.

Что касается краткосрочной динамики, CINO изменился на +1,07% за последний час, на +3,86% за 24 часа и на -8,41% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 12,87M
$ 12,87M$ 12,87M

--
----

$ 19,50M
$ 19,50M$ 19,50M

659,81M
659,81M 659,81M

999 999 707,811177
999 999 707,811177 999 999 707,811177

Текущая рыночная капитализация Private Aviation Finance Token составляет $ 12,87M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CINO составляет 659,81M, а общее предложение – 999999707.811177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,50M.

История цен Private Aviation Finance Token (CINO) в USD

За сегодня изменение цены Private Aviation Finance Token на USD составило $ +0,00072404.
За последние 30 дней изменение цены Private Aviation Finance Token на USD составило $ -0,0099485785.
За последние 60 дней изменение цены Private Aviation Finance Token на USD составило $ -0,0113325064.
За последние 90 дней изменение цены Private Aviation Finance Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00072404+3,86%
30 дней$ -0,0099485785-51,01%
60 дней$ -0,0113325064-58,10%
90 дней$ 0--

Что такое Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Private Aviation Finance Token (CINO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Private Aviation Finance Token (USD)

Сколько будет стоить Private Aviation Finance Token (CINO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Private Aviation Finance Token (CINO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Private Aviation Finance Token.

Проверьте прогноз цены Private Aviation Finance Token!

CINO на местную валюту

Токеномика Private Aviation Finance Token (CINO)

Понимание токеномики Private Aviation Finance Token (CINO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CINO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Private Aviation Finance Token (CINO)

Сколько стоит Private Aviation Finance Token (CINO) на сегодня?
Актуальная цена CINO в USD – 0,0195026 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CINO в USD?
Текущая цена CINO в USD составляет $ 0,0195026. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Private Aviation Finance Token?
Рыночная капитализация CINO составляет $ 12,87M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CINO?
Циркулирующее предложение CINO составляет 659,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CINO?
CINO достиг максимальной цены (ATH) в 0,053481 USD.
Какова была минимальная цена CINO за все время (ATL)?
CINO достиг минимальной цены (ATL) в 0,0180294 USD.
Каков объем торгов CINO?
Объем торгов за последние 24 часа для CINO составляет -- USD.
Вырастет ли CINO в цене в этом году?
CINO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CINO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Private Aviation Finance Token (CINO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.