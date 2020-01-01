Токеномика PINO (PINO) Откройте для себя ключевую информацию о PINO (PINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен PINO (PINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PINO (PINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Общее предложение: $ 989.76M $ 989.76M $ 989.76M Оборотное предложение: $ 989.76M $ 989.76M $ 989.76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Исторический максимум: $ 0.077696 $ 0.077696 $ 0.077696 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00215173 $ 0.00215173 $ 0.00215173 Узнайте больше о цене PINO (PINO)

Токеномика PINO (PINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PINO (PINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINO, изучите текущую цену PINO!

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