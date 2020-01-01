Токеномика Pike Finance (P) Откройте для себя ключевую информацию о Pike Finance (P), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pike Finance (P) Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Официальный сайт: https://www.pike.finance/ Купить P сейчас!

Токеномика и анализ цен Pike Finance (P) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pike Finance (P), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 373,58K $ 373,58K $ 373,58K Общее предложение: $ 358,45M $ 358,45M $ 358,45M Оборотное предложение: $ 230,08M $ 230,08M $ 230,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 582,01K $ 582,01K $ 582,01K Исторический максимум: $ 0,04150518 $ 0,04150518 $ 0,04150518 Исторический минимум: $ 0,00161838 $ 0,00161838 $ 0,00161838 Текущая цена: $ 0,00162384 $ 0,00162384 $ 0,00162384 Узнайте больше о цене Pike Finance (P)

Токеномика Pike Finance (P): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pike Finance (P) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов P, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов P. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой P, изучите текущую цену P!

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