Какова текущая цена Pharaoh Liquid Staking Token?

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) торгуется по цене ₽2.164606452608910240000, что отражает изменение цены на уровне -1.09% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Pharaoh Liquid Staking Token в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem, P33 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется P33?

За последние 24 часа объем торгов P33 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Pharaoh Liquid Staking Token в обращении?

Сегодня в обращении находится 102109384.556131 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг P33?

В настоящее время Pharaoh Liquid Staking Token занимает рейтинг №1910 с рыночной капитализацией ₽221059863.3069350160000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Pharaoh Liquid Staking Token за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.09%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Pharaoh Liquid Staking Token соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem P33 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.