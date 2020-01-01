Токеномика Pepe Clanker (PEPEC) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Clanker (PEPEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe Clanker (PEPEC) Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Официальный сайт: https://pepeclankerbase.com Купить PEPEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe Clanker (PEPEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Clanker (PEPEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165.79K $ 165.79K $ 165.79K Общее предложение: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Оборотное предложение: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 165.79K $ 165.79K $ 165.79K Исторический максимум: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 Исторический минимум: $ 0.091327 $ 0.091327 $ 0.091327 Текущая цена: $ 0.166254 $ 0.166254 $ 0.166254 Узнайте больше о цене Pepe Clanker (PEPEC)

Токеномика Pepe Clanker (PEPEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe Clanker (PEPEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEC, изучите текущую цену PEPEC!

Прогноз цены PEPEC Хотите узнать, куда может двигаться PEPEC? Наша страница прогноза цены PEPEC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PEPEC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!