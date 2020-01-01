Токеномика PARADOX (PARADOX)

Токеномика PARADOX (PARADOX)

Откройте для себя ключевую информацию о PARADOX (PARADOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PARADOX (PARADOX)

Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox.

The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.

Официальный сайт:
https://the-base-paradox.com/

Токеномика и анализ цен PARADOX (PARADOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PARADOX (PARADOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 75,02K
$ 75,02K$ 75,02K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 75,02K
$ 75,02K$ 75,02K
Исторический максимум:
$ 12,23
$ 12,23$ 12,23
Исторический минимум:
$ 0,04774574
$ 0,04774574$ 0,04774574
Текущая цена:
$ 0,075262
$ 0,075262$ 0,075262

Токеномика PARADOX (PARADOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PARADOX (PARADOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PARADOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PARADOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARADOX, изучите текущую цену PARADOX!

Прогноз цены PARADOX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.