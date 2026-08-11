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Текущая цена Palladium Network сегодня составляет 0,323336 USD. Рыночная капитализация PLLDV3 составляет 16 253 318 USD. Отслеживайте обновления цен PLLDV3 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Palladium Network сегодня составляет 0,323336 USD. Рыночная капитализация PLLDV3 составляет 16 253 318 USD. Отслеживайте обновления цен PLLDV3 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Palladium Network (PLLDV3)

Не в листинге

Текущая цена 1 PLLDV3 в USD:

$0,395754
$0,395754$0,395754
+0,18%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Palladium Network (PLLDV3) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:26:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Palladium Network

Текущая цена Palladium Network (PLLDV3) сегодня составляет $ 0,323336 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLLDV3 на USD составляет $ 0,323336 за PLLDV3.

На данный момент Palladium Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 253 318, при оборотном предложении 51,85M PLLDV3. В течение последних 24 часов, PLLDV3 торговался в диапазоне от $ 0,30835 (минимум) до $ 0,381133 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5,83, тогда как исторический минимум составил $ 0,221161.

В краткосрочной перспективе PLLDV3 изменился на +2,30% за последний час и на +0,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 75,42K.

Рыночная информация Palladium Network (PLLDV3)

$ 16,25M
$ 16,25M$ 16,25M

$ 75,42K
$ 75,42K$ 75,42K

$ 16,25M
$ 16,25M$ 16,25M

51,85M
51,85M 51,85M

52 643 000,0
52 643 000,0 52 643 000,0

Текущая рыночная капитализация Palladium Network составляет $ 16,25M, при 24-часовом объеме торгов $ 75,42K. Циркулируещее обращение PLLDV3 составляет 51,85M, а общее предложение – 52643000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,25M.

История цен Palladium Network в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,30835
$ 0,30835$ 0,30835
Мин 24Ч
$ 0,381133
$ 0,381133$ 0,381133
Макс 24Ч

$ 0,30835
$ 0,30835$ 0,30835

$ 0,381133
$ 0,381133$ 0,381133

$ 5,83
$ 5,83$ 5,83

$ 0,221161
$ 0,221161$ 0,221161

+2,30%

-0,97%

+0,50%

+0,50%

История цен Palladium Network (PLLDV3) в USD

За сегодня изменение цены Palladium Network на USD составило $ -0,003167311302145592.
За последние 30 дней изменение цены Palladium Network на USD составило $ -0,0083141972.
За последние 60 дней изменение цены Palladium Network на USD составило $ -0,1783146952.
За последние 90 дней изменение цены Palladium Network на USD составило $ -0,00000018442686657.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,003167311302145592-0,97%
30 дней$ -0,0083141972-2,57%
60 дней$ -0,1783146952-55,14%
90 дней$ -0,00000018442686657-0,00%

Прогноз цены Palladium Network

Прогноз цены Palladium Network (PLLDV3) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PLLDV3 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Palladium Network (PLLDV3) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Palladium Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Palladium Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PLLDV3, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Palladium Network».

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Источник Palladium Network (PLLDV3)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum Ecosystem

О Palladium Network

Какова сегодняшняя цена Palladium Network (PLLDV3)?

Текущая цена составляет ₽24.1909906159725440000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.97%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов PLLDV3 находится в обращении?

Обращающееся предложение PLLDV3 составляет 51852795.20435881, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Palladium Network?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей PLLDV3. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Palladium Network?

Рыночная капитализация составляет ₽1216022537.5968578720000, что ставит Palladium Network на 902-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется PLLDV3?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Palladium Network?

Недавнее изменение цены на -0.97% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Ethereum Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:26:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Palladium Network (PLLDV3)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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