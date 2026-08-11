Какова сегодняшняя цена Palladium Network (PLLDV3)?

Текущая цена составляет ₽24.1909906159725440000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.97%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов PLLDV3 находится в обращении?

Обращающееся предложение PLLDV3 составляет 51852795.20435881, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Palladium Network?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей PLLDV3. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Palladium Network?

Рыночная капитализация составляет ₽1216022537.5968578720000, что ставит Palladium Network на 902-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется PLLDV3?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Palladium Network?

Недавнее изменение цены на -0.97% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Ethereum Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.