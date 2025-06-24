Цена Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)
Текущая цена Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) сегодня составляет 219,64 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,20M USD. Цена SPCX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Paimon SpaceX SPV Token:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Paimon SpaceX SPV Token в течение дня составляет -0,44%
- Оборотное предложение составляет 10,00K USD
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За сегодня изменение цены Paimon SpaceX SPV Token на USD составило $ -0,9768096538676.
За последние 30 дней изменение цены Paimon SpaceX SPV Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Paimon SpaceX SPV Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Paimon SpaceX SPV Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,9768096538676
|-0,44%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Paimon SpaceX SPV Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,00%
-0,44%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
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