Токеномика Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Токеномика Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Откройте для себя ключевую информацию о Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

Официальный сайт:
https://app.paimon.finance/spcx

Токеномика и анализ цен Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M
Общее предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
Оборотное предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M
Исторический максимум:
$ 225,44
$ 225,44$ 225,44
Исторический минимум:
$ 219,27
$ 219,27$ 219,27
Текущая цена:
$ 221,07
$ 221,07$ 221,07

Токеномика Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPCX, изучите текущую цену SPCX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.