Токеномика Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Откройте для себя ключевую информацию о Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion. Официальный сайт: https://app.paimon.finance/spcx Купить SPCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Исторический максимум: $ 225,44 $ 225,44 $ 225,44 Исторический минимум: $ 219,27 $ 219,27 $ 219,27 Текущая цена: $ 221,07 $ 221,07 $ 221,07 Узнайте больше о цене Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Токеномика Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPCX, изучите текущую цену SPCX!

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