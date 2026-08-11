Какова сегодняшняя актуальная стоимость Organic?

Сегодня Organic торгуется по цене ₽0.126302863641104640000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.37%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна ORG в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Organic сегодня?

Organic имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался ORG сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.123731407485678160000 до ₽0.133142622783644320000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов ORG?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Organic?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Solana Ecosystem,BONK.fun Ecosystem,Governance, созданный на блокчейне --, ORG может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.