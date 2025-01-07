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Цена Optim Finance (O)

USD

График цены Optim Finance (O) в реальном времени

$0.410102
$0.410102$0.410102
+5.20%(1D)

Цена Optim Finance (O) сегодня

Текущая цена Optim Finance (O) сегодня составляет 0.410102 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.20M USD. Цена O к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Optim Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.13K USD
- Изменение цены Optim Finance в течение дня составляет +5.26%
- Оборотное предложение составляет 17.57M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене O к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах O.

Ценовые показатели Optim Finance (O) - USD

За сегодня изменение цены Optim Finance на USD составило $ +0.02047931.
За последние 30 дней изменение цены Optim Finance на USD составило $ -0.0028029241.
За последние 60 дней изменение цены Optim Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Optim Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.02047931+5.26%
30 дней$ -0.0028029241-0.68%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Optim Finance (O)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Optim Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.386307
$ 0.386307$ 0.386307

$ 0.410011
$ 0.410011$ 0.410011

$ 0.417068
$ 0.417068$ 0.417068

+2.36%

+5.26%

+34.61%

Рыночная информация Optim Finance (O)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M

$ 4.13K
$ 4.13K$ 4.13K

17.57M
17.57M 17.57M

Что такое Optim Finance (O)

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Источник Optim Finance (O)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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