Какова текущая рыночная цена Opcode?

Opcode оценивается в ₽2.736309164503867680000, за последние 24 часа он изменился на -0.02%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у OPCODE?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии OPCODE сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Opcode на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов OPCODE?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 1000000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Opcode?

Opcode за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как OPCODE показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem, динамика OPCODE зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.