Токеномика OMEGA (OMEGA) Откройте для себя ключевую информацию о OMEGA (OMEGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OMEGA (OMEGA) OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join. OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA. Официальный сайт: https://ape.express/explore/0xa3d57f48a2e1ecf6cd7140904b6fbf7b6a37063f Купить OMEGA сейчас!

Токеномика и анализ цен OMEGA (OMEGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OMEGA (OMEGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 195,79K $ 195,79K $ 195,79K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,79K $ 195,79K $ 195,79K Исторический максимум: $ 0,00487617 $ 0,00487617 $ 0,00487617 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019579 $ 0,00019579 $ 0,00019579 Узнайте больше о цене OMEGA (OMEGA)

Токеномика OMEGA (OMEGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OMEGA (OMEGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMEGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMEGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMEGA, изучите текущую цену OMEGA!

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