Токеномика Olive Cash (OLIVE) Откройте для себя ключевую информацию о Olive Cash (OLIVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Olive Cash (OLIVE) OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Официальный сайт: https://olive.cash/ Купить OLIVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Olive Cash (OLIVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Olive Cash (OLIVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,82K $ 25,82K $ 25,82K Общее предложение: $ 36,74M $ 36,74M $ 36,74M Оборотное предложение: $ 35,98M $ 35,98M $ 35,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,36K $ 26,36K $ 26,36K Исторический максимум: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 Исторический минимум: $ 0,00003136 $ 0,00003136 $ 0,00003136 Текущая цена: $ 0,0007173 $ 0,0007173 $ 0,0007173 Узнайте больше о цене Olive Cash (OLIVE)

Токеномика Olive Cash (OLIVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Olive Cash (OLIVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OLIVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OLIVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OLIVE, изучите текущую цену OLIVE!

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