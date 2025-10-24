Текущая цена ODIN Tools сегодня составляет 0,00296741 USD. Следите за обновлениями цены ODIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ODIN Tools сегодня составляет 0,00296741 USD. Следите за обновлениями цены ODIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODIN прямо сейчас на MEXC.

Цена ODIN Tools (ODIN)

Текущая цена 1 ODIN в USD:

$0,00296741
$0,00296741
+3,10%1D
График цены ODIN Tools (ODIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:01:23 (UTC+8)

Информация о ценах ODIN Tools (ODIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00276538
Мин 24Ч
$ 0,00298326
Макс 24Ч

$ 0,00276538
$ 0,00298326
$ 0,00779732
$ 0,00201723
+0,06%

+3,14%

-17,02%

-17,02%

Текущая цена ODIN Tools (ODIN) составляет $0,00296741. За последние 24 часа ODIN торговался в диапазоне от $ 0,00276538 до $ 0,00298326, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ODIN за все время составляет $ 0,00779732, а минимальная – $ 0,00201723.

Что касается краткосрочной динамики, ODIN изменился на +0,06% за последний час, на +3,14% за 24 часа и на -17,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ODIN Tools (ODIN)

$ 222,14K
--
$ 274,07K
74,86M
92 358 312,65659387
Текущая рыночная капитализация ODIN Tools составляет $ 222,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ODIN составляет 74,86M, а общее предложение – 92358312.65659387. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 274,07K.

История цен ODIN Tools (ODIN) в USD

За сегодня изменение цены ODIN Tools на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ODIN Tools на USD составило $ -0,0010030142.
За последние 60 дней изменение цены ODIN Tools на USD составило $ -0,0007623104.
За последние 90 дней изменение цены ODIN Tools на USD составило $ -0,001518916073856504.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,14%
30 дней$ -0,0010030142-33,80%
60 дней$ -0,0007623104-25,68%
90 дней$ -0,001518916073856504-33,85%

Что такое ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

Источник ODIN Tools (ODIN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены ODIN Tools (USD)

Сколько будет стоить ODIN Tools (ODIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ODIN Tools (ODIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ODIN Tools.

Проверьте прогноз цены ODIN Tools!

ODIN на местную валюту

Токеномика ODIN Tools (ODIN)

Понимание токеномики ODIN Tools (ODIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ODIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ODIN Tools (ODIN)

Сколько стоит ODIN Tools (ODIN) на сегодня?
Актуальная цена ODIN в USD – 0,00296741 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ODIN в USD?
Текущая цена ODIN в USD составляет $ 0,00296741. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ODIN Tools?
Рыночная капитализация ODIN составляет $ 222,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ODIN?
Циркулирующее предложение ODIN составляет 74,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ODIN?
ODIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00779732 USD.
Какова была минимальная цена ODIN за все время (ATL)?
ODIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00201723 USD.
Каков объем торгов ODIN?
Объем торгов за последние 24 часа для ODIN составляет -- USD.
Вырастет ли ODIN в цене в этом году?
ODIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ODIN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ODIN Tools (ODIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

