Текущая цена Nuff Respect сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NUFR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUFR прямо сейчас на MEXC.

Цена Nuff Respect (NUFR)

Текущая цена 1 NUFR в USD:

$0.00030931
$0.00030931$0.00030931
+4.90%1D
mexc
USD
График цены Nuff Respect (NUFR) в реальном времени
Информация о ценах Nuff Respect (NUFR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+4.98%

+3.15%

+3.15%

Текущая цена Nuff Respect (NUFR) составляет --. За последние 24 часа NUFR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NUFR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NUFR изменился на +0.12% за последний час, на +4.98% за 24 часа и на +3.15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nuff Respect (NUFR)

$ 248.65K
$ 248.65K$ 248.65K

--
----

$ 310.81K
$ 310.81K$ 310.81K

799.97M
799.97M 799.97M

999,966,579.9507906
999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Текущая рыночная капитализация Nuff Respect составляет $ 248.65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NUFR составляет 799.97M, а общее предложение – 999966579.9507906. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 310.81K.

История цен Nuff Respect (NUFR) в USD

За сегодня изменение цены Nuff Respect на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nuff Respect на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nuff Respect на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nuff Respect на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4.98%
30 дней$ 0+10.87%
60 дней$ 0+152.21%
90 дней$ 0--

Что такое Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Nuff Respect (USD)

Сколько будет стоить Nuff Respect (NUFR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nuff Respect (NUFR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nuff Respect.

Проверьте прогноз цены Nuff Respect!

NUFR на местную валюту

Токеномика Nuff Respect (NUFR)

Понимание токеномики Nuff Respect (NUFR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUFR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nuff Respect (NUFR)

Сколько стоит Nuff Respect (NUFR) на сегодня?
Актуальная цена NUFR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NUFR в USD?
Текущая цена NUFR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nuff Respect?
Рыночная капитализация NUFR составляет $ 248.65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NUFR?
Циркулирующее предложение NUFR составляет 799.97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NUFR?
NUFR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NUFR за все время (ATL)?
NUFR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NUFR?
Объем торгов за последние 24 часа для NUFR составляет -- USD.
Вырастет ли NUFR в цене в этом году?
NUFR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUFR для более подробного анализа.
