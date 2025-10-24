Что такое Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

Источник Nuff Respect (NUFR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nuff Respect (USD)

Сколько будет стоить Nuff Respect (NUFR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nuff Respect (NUFR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nuff Respect.

NUFR на местную валюту

Токеномика Nuff Respect (NUFR)

Понимание токеномики Nuff Respect (NUFR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUFR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nuff Respect (NUFR) Сколько стоит Nuff Respect (NUFR) на сегодня? Актуальная цена NUFR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NUFR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NUFR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nuff Respect? Рыночная капитализация NUFR составляет $ 248.65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NUFR? Циркулирующее предложение NUFR составляет 799.97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NUFR? NUFR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NUFR за все время (ATL)? NUFR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NUFR? Объем торгов за последние 24 часа для NUFR составляет -- USD . Вырастет ли NUFR в цене в этом году? NUFR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUFR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nuff Respect (NUFR)