Что такое Norexa (NRX)

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

Прогноз цены Norexa (USD)

Сколько будет стоить Norexa (NRX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Norexa (NRX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Norexa.

NRX на местную валюту

Токеномика Norexa (NRX)

Понимание токеномики Norexa (NRX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NRX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Norexa (NRX) Сколько стоит Norexa (NRX) на сегодня? Актуальная цена NRX в USD – 0,00352479 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NRX в USD? $ 0,00352479 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NRX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Norexa? Рыночная капитализация NRX составляет $ 350,04K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NRX? Циркулирующее предложение NRX составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NRX? NRX достиг максимальной цены (ATH) в 0,01244581 USD . Какова была минимальная цена NRX за все время (ATL)? NRX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NRX? Объем торгов за последние 24 часа для NRX составляет -- USD . Вырастет ли NRX в цене в этом году? NRX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NRX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Norexa (NRX)